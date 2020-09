Gobernador de California firma orden para eliminar la venta de vehículos a gasolina en 2035

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado busca moverse hacia una política ambiental más estricta y ordena que para el año 2035 no se vendan más carros que sean impulsados con gasolina.

Bajo la orden ejecutiva California Air Resources Board, el estado dorado busca ser el primer territorio del país sin emisiones de carbono provenientes de vehículos.

Newsom, quien ha alzado su voz en contra de las políticas ambientales del presidente Donald Trump, declaro que en el estado están, sufriendo con olas de calor, con la calidad del aire y con la realidad de que se han quemado 3,7 millones de acres por incendios forestales.

“Estamos experimentando un clima nunca antes visto”, aseguró el mandatario.

NEW: We’re facing a climate crisis.

We need bold action.

CA is phasing out the internal combustion engine.⁰

By 2035 every new car sold in CA will be an emission free vehicle.

Cars shouldn’t give our kids asthma.

Make wildfires worse.⁰

Melt glaciers.

Or raise sea levels.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 23, 2020