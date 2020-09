Controlan en un 50% el incendio Bobcat al este de Los Ángeles

La mañana de este jueves las autoridades de Angeles National Forest informaron acerca de importantes avances en la contención del fuego que ha quemado miles de acres al este de Los Ángeles.

El Bobcat Fire está un 50% controlado luego de haber quemado 113,986 acres desde su inicio el pasado 6 de septiembre. El gran trabajo de los bomberos logró avanzar de 17% a 50% desde el pasado martes.

Progress continues to be made on containment as the #BobcatFire is now 50%. Fire activity has moderated and only 253 acres were added overnight, for a total of 113,986. pic.twitter.com/geDCkZWFhL

