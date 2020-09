Logran importante avance en la contención del incendio Bobcat Fire

Después de convertirse en el tercer mayor incendio en la historia del condado de Los Ángeles y arder sin control desde inicios de septiembre, el Bobcat Fire está controlado en 38%.

A pesar de haberse extendido rápidamente a una superficie superior a los 113,300 acres, las condiciones climáticas de la madrugada de esté miércoles ayudaron a los bomberos a realizar un importante avance en la contención de las llamas, según informó Angeles National Forest.

#Firefighters are working hard on the #BobcatFire to get containment, this morning we are up to 38% containment and 113,307 acres. Last night crews completed the strategic firing operation north from Mt. Wilson to Hwy 2 and then east to the fire perimeter. pic.twitter.com/gKUsDLHCzU

— Angeles_NF (@Angeles_NF) September 23, 2020