Incendio Bobcat avanza y obliga a más evacuaciones en el condado de Los Ángeles

Tras convertirse en el incendio más grande del condado de Los Ángeles el pasado domigno, el Bobocat Fire sigue creciendo y amenazando comunidades enteras a lo largo del sur del estado de California.

El incendio que inició el pasado 6 de septiembre en el área de Azusa, ha quemado hasta la mañana de este lunes un total de 105,345 acres y presenta una contención de 15%.

Las autoridades emitieron una orden de evacuación en las siguientes zonas cercanas al fuego:

#BobcatFire is most active around Mt. Wilson, Chilao and Little Rock Creek. Firefighters will work to slow westward spread using defensive strategic firing, line construction and aircraft drops. Check inciweb for evacuation notices and update at https://t.co/TTuONDlvrR . pic.twitter.com/a82y0CjcaW

Las autoridades mantienen la alerta de posible evacuación para las áreas de:

Pasadena, Altadena, Wrightwood, el sur de Pearblossom Highway, este y norte de Angeles Forest Highway, norte y oeste de Mr. Emma Rd, el este de y sur del Highway 122, entre otras comunidades incluidas en la imagen del anteriormente.

Puede consultar la lista completa más actualizada en este documento compartido por el Angeles National Forest, el lugar donde se desarrolla el incendio.

Las llamas ya habrían acabado con varias casas a su paso por el Antelope Valley.

Among the people I met today, I had the pleasure of meeting a military veteran who lives in Juniper Hills. He showed me his property that he unfortunately lost to this wildfire & shared some wonderful memories with me. Although his home is gone, his spirits were high. pic.twitter.com/2tfurUQhQh

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) September 21, 2020