EDD de California no aceptará nuevas solicitudes del Seguro de Desempleo durante dos semanas

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) de California anunció que no recibirá nuevas solicitudes del Seguro de Desempleo por un periodo de dos semanas, en un esfuerzo para mitigar los retrasos y los fraudes.

El EDD busca con esta pausa, prevenir las solicitudes fraudulentas y avanzar en aquellas que están atrasadas luego de que más de 2 millones de personas del estado hayan solicitado la asistencia económica del Seguro de Desempleo desde que inició la pandemia.

Starting today, we're making improvements to UI Online and cannot accept new unemployment applications. Existing claims will not be impacted. If you would like to be notified when you can file a new unemployment claim online, visit https://t.co/YcU1yA9fq1.

— EDD (@CA_EDD) September 20, 2020