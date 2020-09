Gavin Newsom firma la ley AB 1876 que amplía el acceso a beneficios de reembolso de impuestos CalEITC

El gobernador de California firmó este viernes la Ley AB 1876 la cual expande el acceso al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y al Crédito Tributario por Hijos Menores (YCTC), para asegurar que todos los californianos que pagan impuestos, incluso los indocumentados puedan acceder a los beneficios.

El CalEITC es un programa del estado que ofrece un crédito de reembolso en efectivo para los californianos con ingresos de bajos a moderados durante la declaración de impuesto. Los hogares que ganan $30,000 o menos pueden recibir hasta $8,000 en reembolsos.

El cambio que entra en vigor con la AB 1876, elimina el requisito que exigía que los contribuyentes indocumentados que declaran con un número ITIN tuvieran al menos un hijo menor de seis años para calificar al CalEITC y YCTC.

Last year we put over $1 billion into the pockets of 3.6 million Californians by expanding tax credits for working families.

Now, we’re ensuring another 600,000 Californians — including those that are undocumented — can take advantage of that credit. https://t.co/CLcxsVxII3

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 18, 2020