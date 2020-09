Gobernador firma dos leyes para proteger a los trabajadores esenciales de California

California

Las leyes protegen a trabajadores esenciales que den positivo a COVID-19 con acceso a atención médica y beneficios de reemplazo de salario, así como exige transparencia en caso de contagios en el trabajo

El gobernador Gavin Newsom firmó dos proyectos de ley el jueves para proteger a los trabajadores esenciales de California durante la pandemia de COVID-19.

La SB 1159 facilitará que los trabajadores esenciales que dan positivo en la prueba tengan acceso a atención médica y beneficios de reemplazo de salario.

La AB 685 obliga a los empleadores a ser más transparentes cuando alguien da positivo en la prueba de COVID-19 en el lugar de trabajo, lo que les obliga a informar a los empleados potencialmente expuestos dentro de 1 día hábil.

Esas son medidas bienvenidas para los trabajadores de primera línea como la empleada de comestibles de Albertsons, Sharon Hechler, quien ha trabajado en Arcadia durante 47 años, reportó ABC 7.

“Solo estamos tratando de mantenernos con vida”, dijo Hechler. “Pensé que lo peor por lo que había pasado en mi carrera fue la huelga de la industria de abarrotes de 2003/2004, pero no, esto es mucho más difícil. Simplemente oramos todos los días para que superemos esto”.

Los funcionarios estatales dicen que los nuevos proyectos de ley ayudarán a hacer cumplir la ley y disminuir las violaciones en el lugar de trabajo que pueden amenazar la salud de los trabajadores.

“El cumplimiento es fundamental para convertir las leyes en realidad, por lo que estos proyectos de ley también permiten que Cal OSHA se mueva de manera acelerada para abordar violaciones graves y prevenir un peligro inminente para los empleados de estar expuestos al COVID-19”, dijo Julie Su, secretaria de la Agencia de Desarrollo Laboral y Laboral de California.

“Estamos proporcionando $62.5 millones de una campaña de concientización pública para que los trabajadores puedan conocer fundamentalmente cuáles son las reglas y regulaciones para que puedan alzar su voz”, dijo Newsom.

La ciudad de Los Ángeles lamenta la muerte de un empleado

La ciudad de Los Ángeles esta semana ofreció un recordatorio de cuán peligroso sigue siendo el COVID-19 incluso cuando el área ve una disminución en las tasas de casos.

La ciudad está de luto por la pérdida del Director de Parques de la Ciudad, Daniel Salazar, quien falleció recientemente por COVID-19.

Su amigo de toda la vida, Ramón Cerrillos, recuerda a Salazar como un trabajador arduo y amante de la diversión que se preocupaba por todos los que conocía, especialmente por los jóvenes a los que era mentor en el Valle de San Fernando.

“Al jugar, se olvidan de su entorno durante una o dos horas”, dijo Cerrillos.

“Eran como todos los demás. Él realmente lo disfrutó y se lo tomó en serio. Para asegurarse de que los niños se inscribieran incluso si algunos de ellos no podían pagar, $ 10 no parece una gran cantidad, incluso si algunos de ellos no podían pagar, él se lo sacaba del bolsillo y los pagaba, se preocupaba por la comunidad en la que trabajaba y trabajaba duro para tratar de conseguirles cosas que tal vez de joven no tenía”.