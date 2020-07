Los latinos son la mayoría de los trabajadores esenciales y los más afectados por el COVID-19

La gobernación de California reveló hoy datos acerca de sus trabajadores esenciales que fueron calificados como “sorprendentes” por el gobernador Gavin Newsom y por lo cual anunció nuevas medidas para protegerlos.

En una gráfica que calificaba a los trabajadores esenciales por grupo étnico, quedó evidenciado que los latinos son mayoría, de forma desproporcionada, en cada una de las industrias calificadas como primordiales.

En el sector de agricultura el 90% de los trabajadores son latinos, como el 70% de los constructores, el 60% de los cocineros, más del 50% de los conductores de camiones y de los cajeros en tiendas y comercios.

Today CA announced new actions to increase safety including: -increasing preventative measures like ability to quarantine when exposed -increasing employer education & a new employer safety handbook

Stopping the spread of #COVID19 depends on keeping our essential workforce safe.

“El éxito de detener la propagación y erradicar el virus, depende de nuestra habilidad de mantener a nuestros trabajadores esenciales seguros”, afirmó el gobernador.

Newsom además dijo que al inicio de la pandemia y tras la emisión de la orden de cuarentena, un grupo de trabajadores quedó con toda la carga de la actividad comercial.

“Incluso con la cuarentena, dependemos de millones y millones de trabajadores esenciales en restaurantes, supermercados, entrega de alimentos, cadenas de suministro”, aseguró.

Pero para el mandatario lo que no estaba claro era quiénes conformaban esa masa de trabajadores que han estado expuestos sistemáticamente al virus.

Y ahora que está claro, los datos concuerdan con las estadísticas del comportamiento del virus en California, en la que la comunidad latina se ha visto más afectada en el número de contagios y en la tasa de mortalidad.

“Cuando los especialistas se preguntan dónde y cómo está ocurriendo la mayor propagación del virus, es aquí. Aquí en los trabajadores esenciales que está compuesta desproporcionadamente por la comunidad latina”, afirmó el gobernador.

Newsom aseguró que muchas veces los trabajadores esenciales viven en condiciones de hacinamiento lo facilita la propagación del virus. “Si ellos se exponen o se enferman, deben tener garantizado un lugar donde aislarse. Muchos de ellos no lo tienen y a veces viven con 3 o 4 personas en la misma habitación”, agregó.

Justo para abordar ese problema, Newsom afirmó que usaran como base el proyecto de Room Key para otorgar habitaciones de hotel a los trabajadores esenciales que necesiten aislarse al estar contagiados o en cuarentena.

Room Key es el programa que brinda habitaciones de hotel para resguardar y aislar a las personas sin hogar expuestas al coronavirus.

Además, el gobernador afirmó que se realizará una intensiva campaña de educación y capacitación de protocolos a los empleadores del estado para incrementar el conocimiento de cómo actuar y cómo operar de forma segura.

We’ll continue to work with the CA legislature and others to expand protections and build on existing Exec Orders including:

–#COVID19 paid sick leave

-workers’ compensation access for high risk industries

– enforcement of labor laws

-enforcing employer reporting of outbreaks.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 24, 2020