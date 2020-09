El Dorado Fire en San Bernardino deja su primera víctima letal: un bombero

A pesar de que El Dorado Fire está contenido en un 66%, el incendio forestal ha cobrado la vida de un bombero de California que luchaba en contra de las llamas que arden el condado de San Bernardino.

A través de un mensaje en la red social Twitter, el Servicio de Bosques del Departamento de Agricultura confirmó desde San Bernardino National Forest que el pasado jueves un bombero falleció combatiendo las llamas.

USDA Forest Service officials on the San Bernardino National Forest have confirmed the death of a firefighter on the #ElDoradoFire. The incident took place on Thursday, September 17, 2020. The name is being withheld pending notification of next of kin. pic.twitter.com/61XX1SBpmH

— San Bernardino National Forest (@SanBernardinoNF) September 18, 2020