Vientos hacen crecer al incendio Bobcat a 72,000 acres y ya hay casas destruidas en Antelope Valley

Los Ángeles

El incendio sobre las Montañas San Gabriel ha sido muy difícil de atacar para los bomberos

El incendio Bobcat ha sido una amenaza constante durante las dos últimas semanas para los residentes de ciudades y comunidades sobre las faldas de las Montañas San Gabriel. De manera inesperada, el incendio empezó a destruir sus primeras casas el viernes, solo que ocurrió del otro lado de las montañas, en el Valle Antelope.

Varias casas de la comunidad de Juniper Hills se quemaron la tarde-noche del viernes luego que fuertes vientos de más de 30 millas por hora impulsaron el fuego hacia el norte de las montañas.

El fuego ha sido de por sí difícil de atacar para los cuerpos de bomberos por lo rugoso y remoto del terreno, además del clima muy caliente y la insuficiencia de recursos a consecuencia de tantos otros incendios a los que se enfrenta el estado.

A view of the #BobCat Fire from LAX Tower this afternoon. There was extreme fire behavior due to gusty sw winds with peak gusts 40-50 mph at higher ridges of the San Gabriel Mountains and in the 30s across the southern of the Antelope Valley foothills. #CAwx #SoCal #LAweather pic.twitter.com/zWCUrUVbFA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 19, 2020

Las dramáticas imágenes empezaron a ser mostradas en noticieros y también en redes sociales.

Heartbreaking to see homes going up in flames as crews battle the #bobcatfire

We’ve seen a handful lost, but so many more saved as crews make a stand against the wind whipped flames.

Live report from the fire line at 11pm @ABC7 pic.twitter.com/imXS086l3Y — Leanne Suter (@abc7leanne) September 19, 2020

After 13 days, the first structure has burned in the #BobcatFire and likely more homes are burning right now in #juniperhills 30-40 mph winds driving flames north into the #antelope valley @ABC7 pic.twitter.com/8ClSTacqMV — Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) September 18, 2020

Watching my friends houses catch on fire. 💔 this is only a 10 min drive from me. Please keep Juniper Hills in your prayers. 💔😞 #BobcatFire @KTLA @ABC7 @Av_News_661Lasd pic.twitter.com/AaA8lDHrgR — e mills (@mavroley) September 18, 2020

Juniper Hills y otras comunidades cercanas fueron evacuadas a tiempo desde el jueves y no se reportaron lesionados, al crecer el incendio a 72,000 acres con un 15% de contención.

Mientras el daño a estructuras se ha presentado en el Valle Antelope, se mantienen vigentes las alertas de evacuación en comunidades del lado sur de las montañas como Monrovia, Arcadia, Sierra Madre, Altadena, Duarte e incluso Pasadena.

Por otra parte, el histórico Observatorio de Mount Wilson sigue peligrando no obstante que se había indicado lo contrario, al igual que el conjunto cercano de antenas de transmisiones que están valuadas en más de mil millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR:

Incendio causado por una imprudente fiesta en San Bernardino se cobra la vida de un bombero

La calidad del aire en el oeste de Estados Unidos por los incendios es la peor registrada

“Es una maldita emergencia de clima”: el mensaje del gobernador de California para Trump