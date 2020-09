Ordenan evacuaciones en Juniper Hills y Devils Punchbowl debido al avance del Bobcat Fire

El incendio Bobcat Fire que arde sin control al este de la ciudad Los Ángeles en el parque nacional Angeles National Forest, sigue extendiéndose y amenazando comunidades a su paso.

Las autoridades ordenaron, la tarde de este jueves, evacuar las comunidades de Juniper Hills y Devils Punchbowl en el Valle de Antílope debido al avance de las llamas. El área estaría en el flanco norte del incendio.

Evacuations have been ordered for residents in the foothills North of the #bobcatfire. This includes the following:

-Juniper Hills

-Devils Punchbowl

Please See Attached Order for More Information or online https://t.co/4RXtwxqp1M search "bobcat" pic.twitter.com/MIibpIefVx

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 17, 2020