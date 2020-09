Continúa la alerta de evacuaciones por el Bobcat Fire de Los Ángeles

California ha enfrentado su peor temporada de incendios de los últimos años y en 2020 ha registrado más de 7,500 incendios de los cuales algunos han sido de los más grandes de toda su historia.

Uno de los incendios activos más preocupantes es el de Bobcat Fire al este de Los Ángeles que ya ha quemado 36,366 acres y solo se ha controlado en un 6% y mantiene a miles de residentes en estado de alerte por posibles evacuaciones.

This morning the Bobcat Fire is at 36,366 acres and 6% containment. Crews today will be focused on protecting foothills communities and Mt. Wilson. To the north it stayed south of Highway 2 and west of 39. Tonight will be a virtual public meeting via Zoom at 6:30 PM. #BobcatFire pic.twitter.com/os3fgGY23e

— Angeles_NF (@Angeles_NF) September 14, 2020