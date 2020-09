La calidad del aire en es tan mala en California que superó el índice de medición normal

California

Los incendios han producido una enorme y densa cantidad de humo que además de peligrosa ha viajado hasta la costa este

Los incendios que queman los bosques en California han emitido una impresionante cantidad de humo que se ha esparcido por todo el estado e incluso ha llegado a la coste este cubriendo la ciudad de New York.

La magnitud del humo es tal que algunas áreas del estado cercanas a los incendios, han empezado a registrar medición de la calidad del aire que sobrepasan los índices de medición regulares.

De acuerdo con South Coast Air Quality Management District, las áreas de Bishop y Mammoth Lakes presentaron una medición de 626, sobrepasando la escala regular del índice de calidad del aire que va de 0 a 500 y que establece seis niveles de peligrosidad para la salud.

#CreekFire September 17, 2020 UPDATE Air quality is pretty horrendous in Mammoth Lakes. Find things to do inside. Air quality is not expected to improve for several days.https://t.co/lNXUcrMuwl#mammothlakes #easternsierra pic.twitter.com/teAvjM9keu — Beyond Limits Education (@BeyondLimitsEDU) September 17, 2020

Wildfires have left air quality in the Sierra Nevada resort of Mammoth Lakes off the scale: pic.twitter.com/hWb2AuiPvY — Geoff Mohan (@geoffrey_mohan) September 16, 2020

El humo además está lleno de partículas de ceniza que son muy nocivas para la salud de todas las personas, pero en especial entre los grupos vulnerables.

Una fotografía satelital muestra el denso humo de los incendios viajando de costa a costa desde el espacio.

The joint NASA & @NOAA Suomi NPP satellite continues to monitor wildfires in the western United States. New images show the winds have changed again, with smoke and small particles suspended in the air (aerosols) moving across the continental U.S.: https://t.co/tlMce2rxIT pic.twitter.com/EmISBArc4F — NASA (@NASA) September 15, 2020

