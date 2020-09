El observatorio de Mt. Wilson está fuera de peligro pero el Bobcat Fire sigue sin control

Luego de que el fuego estuviera solo a 500 pies de llegar las instalaciones del observatorio Mt. Wilson, los bomberos hicieron un gran trabajo manteniendo el incendio a raya y al estructura está fuera de peligro.

“Asistidos por un espacio de defensa en el observatorio de Mt. Wilson, los bomberos instalaron un barrera usando un tractor y descargaron agua creando un punto de protección para las instalaciones”, afirma un mensaje de Angeles National Forest en Twitter.

The #BobcatFire is within 500 ft of the Mt. Wilson Observatory & crews are in place ready to receive the fire. Strategic firing is taking place in the south where air operations are strengthening dozerlines. Crews are working a spot fire that crossed Hwy 2 near Buckhorn. pic.twitter.com/33rI3dNet2

