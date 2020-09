Ley de California que daría $600 dólares de ayuda económica para comprar alimentos espera firma del gobernador

El proyecto de ley AB-826 “Asistencia de alimentos de emergencia: COVID-19” impulsado por el diputado de la Asamblea de California, Miguel Santiago, solo espera la firma del gobernador del estado Gavin Newsom.

La Ley AB-826 busca identificar fondos para otorgar hasta $600 dólares en tarjetas de débito para comprar alimentos en supermercados. La ley establece que los fondos se entreguen en dos periodos con un mes de diferencia entre ambos a todo adulto que califique.

Joined mayors and advocates from around the state to urge Governor Newsom to sign AB 826. This is the ONLY bill on the Governor’s desk that would provide emergency food assistance to undocumented immigrants. pic.twitter.com/JXiM5Ffqgo

El proyecto, que fue aprobado por la Asamblea y el Senado de California, necesita la firma del gobernador y que se determinen los fondos para cubrirlo.

En el texto se expresa que “luego de que el gobernador apruebe los fondos, el Departamento de Servicios Sociales debe conseguir un proveedor existente de Feeding America para entregar las tarjetas“.

Durante la pandemia el estado envío la tarjeta P-EBT a los niños en edad escolar en California, además de impulsar más apoyo a las comunidades a través del banco de alimentos.

“Covid-19 ha aumentado la crisis de inseguridad alimentaria para muchas familias. Esta ley ayudará a millones de personas que no debería estar sin alimentos”, fue parte de lo que escribió el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti en un mensaje en Twitter el pasado martes.

COVID-19 has deepened the crisis of food insecurity for too many families.

Thank you Asm @SantiagoAD53 and @CHIRLA for leading on AB 826, which is ready for @CAGovernor's signature. This bill will lift up millions who shouldn't have to go without meals. https://t.co/4jasLneC8R

— MayorOfLA (@MayorOfLA) September 16, 2020