Incendio en Los Ángeles acaba con proyecto inmobiliario para veteranos de guerra

Un proyecto inmobiliario de cinco pisos que estaba en desarrollo en el este de Los Ángeles amaneció este miércoles en llamas y el Departamento de Bomberos de la ciudad trabajó para controlarlo.

El edificio en construcción está sobre la avenida Rowan con cruce con la 1st Street y se contemplaba como un desarrollo de vivienda accesible para veteranos del ejercito.

WATCH: A fire broke out at a 5-story housing project under construction in East L.A. Scaffolding collapsed while crews battled the flames, but no one was hurt. The building, only a few months from being complete, was supposed to house low-income veterans. https://t.co/9JA80DWDnV pic.twitter.com/fMAS1ofHeA

— CBS Los Angeles (@CBSLA) September 16, 2020