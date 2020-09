Instalan rampa en playa Torrance Beach para hacer más fácil el acceso de discapacitados

A pesar de los esfuerzos de inclusión y accesibilidad para discapacitados en la mayoría de las instalaciones cercanas a la playa, llegar a la orilla o al menos acercarse para tomar sol en la arena es muy difícil si se va en silla de ruedas o con una carriola.

Pero el Departamento de Playas y Bahías del condado de Los Angeles está implementando nuevas alternativas instalando rampas de acceso sobre la arena para las personas en sillas de ruedas, las madres con carriolas o las personas que tienen problemas de movilidad y se les dificulta caminar sobre terrenos inestables como la arena.

Torrance Beach has new access mat to help people with disabilities cross the sand https://t.co/C2m3YmD0RE

— Daily Breeze (@DailyBreezeNews) September 16, 2020