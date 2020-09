Llegan a California 100 bomberos de México para luchar contra un incendio fuera de control

Un centenar de bomberos mexicanos eran esperados la tarde del miércoles en California para ayudar en la lucha contra un gigantesco incendio fuera de control en el centro del estado.

El valioso refuerzo mexicano, integrado por bomberos provenientes de 22 estados de México, llegaba al Aeropuerto Internacional de San Bernardino para dirigirse, luego de jornadas de adiestramiento, al área afectada por el llamado incendio SQF Complex en los condados Turale e Inyo, el cual ha quemado más de 144,000 acres.

The @forestservice has mobilized 100 wildland firefighters from 22 states across Mexico to assist with the #CaliforniaWildfires. The press is invited to a formal presentation and welcome event, today upon their arrival to San Bernardino International Airport. #R5FireNews pic.twitter.com/c4knpOarbc

— USFS Fire-California (@R5_Fire_News) September 23, 2020