Protestas en Louisville, Nueva York, Los Ángeles y más ciudades por la decisión en el caso de Breonna Taylor

Miles salieron a las calles después de que un gran jurado de Kentucky decidiera que ningún oficial sería acusado directamente por la muerte de Breonna Taylor

Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos tras la decisión de un gran jurado de no inculpar a ninguno de los policías implicados por la muerte de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky.

La acusación formal: solo uno de los tres oficiales involucrados en la muerte de Taylor fue acusado de puesta en peligro sin sentido en primer grado.

Los otros dos oficiales que también dispararon durante el suceso ocurrido en marzo no fueron procesados, lo que significa que ningún oficial fue acusado de matar a Taylor.

El abogado Ben Crump, que representa a la familia de Taylor, calificó la decisión de “indignante y ofensiva”. La NAACP también dijo que el sistema de justicia “falló” a Taylor y que las acusaciones de delitos contra uno de los oficiales “no van lo suficientemente lejos”.

Miles de manifestantes marcharon hoy en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Washington DC, Louisville, Nashville, Las Vegas, Atlanta y Filadelfia.

En algunas ciudades, las protestas se han convertido en enfrentamientos con las fuerzas del orden: dos oficiales recibieron disparos en Louisville y la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes en Atlanta.

People are out here in Saint Paul Minnesota protesting for #BreonnaTaylor #wcco pic.twitter.com/LS4pM0LItK — Dymanh Chhoun (@Dymanh) September 24, 2020