Nueva ola de calor irá subiendo la temperatura en el sur de California desde este jueves

Una nueva ola de calor que empieza el domingo y permanecerá casi toda la semana, amenaza con traer días muy calientes en el sur de California de acuerdo con la división de San Diego Sistema Nacional de Meteorología (NWS).

El estado ha recibido varias olas de calor durante la temporada de verano y a pesar de que el calendario se mueve hacia el otoño, el calor parece no querer dejar la región de la costa oeste amenazando con condiciones peligrosas este fin de semana.

Enjoy the cooler temps this weekend because another #Heatwave is forecast for next week! Here are the latest forecast temps for the next 7 days. #CAwx #SoCal pic.twitter.com/FvCee3d9Zc

Desde este jueves las temperatura irán subiendo desde los 80º F y hasta pasar los 90º F y 100º F en algunas zonas del sur del estado y hacia el desierto.

Las peores temperaturas se sentirán entre domingo, lunes y martes. Además, esperan vientos de hasta 40 millas por hora el domingo, lo que podría empeorar las condiciones para los incendios forestales.

Another heatwave begins on Sunday and will last much of next week. Fire weather concerns increase as well, due to hot and dry conditions. The highest fire weather risk will be on Sunday when winds will be strongest below mountain passes (east wind gusts 30-40 mph possible). #CAwx pic.twitter.com/rGb1qTPADK

