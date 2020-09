¿Qué significa y cómo se ve en realidad la orden de no vender carros de gasolina en California en 2035?

La orden ejecutiva California Air Resources Board firmada por el gobernador Gavin Newsom el miércoles fija un nuevo camino en torno a las políticas ambientales en los Estados Unidos y aunque es polémica, el mandatario asegura que es justificada.

La orden, firmada en marco de la Semana del Clima 2020, busca eliminar la venta de vehículos con combustion de gasolina para el año 2035 y lo busca hacer fijando un normativa que acelere los procesos de transición que ya están teniendo lugar en el estado.

“Sabemos hacia donde se está moviendo la aguja y esa hacia la fabricación de vehículos sin emisiones. Los grandes fabricantes de autos mundiales, entre Ford y otros, han anunciado objetivos en torno al mismo tema de emisiones de carbono”, dijo el gobernador durante un panel virtual por el Día de Acción Climática de California realizado este jueves.

"6 of top 10 most polluted cities in the country are in CA… We have a moral, ethical obligation, as well as economic imperative, to advance these efforts to help address justice issues at the same time we advance our economic competitiveness." – @GavinNewsom #CAClimateAction

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 24, 2020