La Universidad de California habría admitido indebidamente a decenas de estudiantes adinerados

La Universidad de California (UC) admitió de forma indebida a decenas de estudiantes de familias adineradas que realizaron donaciones o tenían influencias con el personal de los campus, según una auditoría estatal publicada este martes.

La auditoría encontró que “factores inapropiados” permitieron el ingreso de al menos 64 estudiantes en cuatro planteles del sistema de la UC.

Al menos 22 solicitantes fueron admitidos como atletas a pesar de haber demostrado poco talento deportivo, aseguró el reporte.

El escándalo se da al año de que el Departamento de Justicia acusara en un tribunal en Boston (Massachusetts) a unas 50 personas, entre ellas entrenadores deportivos, de organizar una trama para falsificar y engañar en los exámenes de ingreso a varias universidades, en la que llegaron a pagarse 25 millones de dólares en sobornos.

