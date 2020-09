LAPD comparte el fuerte video de un atropello y ofrece $25,000 por información del conductor

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) le ha pedido a la ayuda de la comunidad para identificar y detener al conductor de un auto que atropelló a una persona y huyó de la escena a inicios del mes.

Durante una rueda de prensa realizada en la calle Broadway y College la mañana de este martes, las autoridades informaron que el pasado 4 de septiembre una mujer hispana de 70 años fue atropellada por un auto negro Mercedes Benz cuando cruzaba la calle entre las 4 y 5 de la tarde.

En un fuerte video publicado por la Policía, se aprecia el momento en el que el auto golpea a la mujer y esta sale catapultada por el aire cayendo violentamente al suelo.

Video of the Hit & Run that left the victim with severe injuries. You see the suspect, wearing a black tank top & black shorts, walk up to the victim after the collision, then walk away & flee the scene. At the end, you hear the victim asking the suspect to turn himself in. pic.twitter.com/GE2QMkKKhl

