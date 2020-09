Policía de Los Ángeles ayuda a un hombre discapacitado justo antes de que su auto ardiera en llamas

Durante su patrullaje de rutina el pasado viernes 18, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ayudó a un hombre minusválido que viajaba en un auto que se incendió repentinamente.

Eran las 5:50 de la tarde cuando el agente de LAPD patrullaba en zona de Pacoima, exactamente entre Laurel Canyon Boulevard y Paxton Street, cuando vio que el auto de adelante de su unidad estaba generando mucho humo.

Tras bajarse del auto para ayudar al conductor en problemas el oficial es informado que el pasajero es minusválido, y se observa desde su cámara corporal como la cantidad de humo aumenta rápidamente mientras el hombre está atrapado sin poder salir por sus propios medios.

Mientras el conductor del auto trata de buscar rápidamente la silla de ruedas del hombre, el agente de LAPD decide cargarlo en sus brazos para sacarlo del auto y ponerlo a salvo.

It was another routine patrol shift.

Moments later, a car was engulfed in flames & @LAPDFoothill ofcrs had pulled a disabled man out.

His wheelchair was lost in the burnt wreck, but quickly replaced by an officer’s donation.

When asked, they had few words—“just doing our job”. pic.twitter.com/RJPMcCbEgQ

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 22, 2020