California rebasa las 15.000 muertes por COVID-19 pese a baja en contagios

Las muertes ligadas al coronavirus en California superaron las 15.000 el pasado lunes, un recordatorio de que a pesar de que el número de contagios está disminuyendo la enfermedad sigue siendo peligrosa y la situación se puede complicar con la llegada de la gripe.

En una conferencia de prensa el gobernador Gavin Newsom dijo que el estado se prepara para implementar la vacuna contra la gripe para ayudar al estado a evitar el doble impacto de la COVID-19 y la gripe estacional.

Este lunes California acumuló 781.694 de casos positivos de COVID-19, y 15.018 fallecimientos relacionados con la enfermedad.

No obstante, la cifra de muertos en California sigue estando muy por debajo de Nueva York, que ha registrado más de 33.000 muertes. Nueva Jersey ha registrado 16.000 y Texas también acaba de cruzar la marca de los 15.000 decesos.

En los últimos siete días en California hubo un promedio de 3.417 nuevos casos por día. Para principios de julio el promedio estaba en 8.116 contagios diarios.

La tasa media de positividad durante un período de 14 días es de 3,1 %, frente al 2,8 % registrado la semana pasada.

