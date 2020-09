Conoce los datos actuales del coronavirus en Los Ángeles después de medio año de pandemia

Los residentes del condado de Los Ángeles recibieron la orden de permanecer en casa por la pandemia del coronavirus desde el pasado mes de marzo y después de seis meses siendo el epicentro de la enfermedad en el estado, así están los datos con respecto a la enfermedad.

La directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Dra. Barbara Ferrer informó este lunes del fallecimiento de 16 personas, para un total de 6,366 muertes en seis meses de pandemia.

Según Ferrer, en el condado “el 92% de las personas que han muerto” han tenido alguna enfermedad crónica, lo que empeoró su condición.

#COVID19 rates in CA continue to improve.

Our test positivity rate continues to decline. Now at an average of 3.1%.

Hospitalizations are down 23%.

ICU rates are down 25%.

This can all change if we don’t continue to be smart and be safe.

WEAR A MASK. Physically distance.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 21, 2020