Incendio Bobcat sigue amenazando hogares de Los Ángeles

Los Ángeles

La advertencia de evacuar llegó a centenares de familias en Juniper Hills, Valyermo, Big Pines y Wrightwood.

La señora Michelle Valle conducía con su hija pequeña en el auto familiar cerca del incendio Bobcat y a cada momento tenía que detenerse para dejar pasar equipos con sirenas y luces de códigos encendidos.

“Tenemos que agradecerles por salvarnos la vida”, dijo de pronto la pequeña. El fuego del mayor incendio en la historia de Los Ángeles casi llegó hasta su hogar, la casa estuvo muy cerca de la línea de fuego, la familia iba a evacuar cuando los bomberos lograron contener el incendio en esa zona.

La señora Valle platicó a La Opinión que la pequeña ayudó a poner pegamento en una pancarta que ambas hicieron en agradecimiento. Más tarde, la niña y su pancarta ya estaban en las redes sociales.

“Estamos extremadamente agradecidos con los bombero por mantenernos a todos a salvo. Esperamos que pronto puedan apagar el fuego y regresar a casa con sus familias” dijo la señora. “hemos tenido la suerte de no haber tenido que explicar (a la pequeña) por qué no podemos ir a casa o, peor aún, por qué el hogar ya no está allí”.

La familia Valle es una de innumerables en el área de Los Ángeles que esto días han tenido que enfrentar sorpresivamente un incendio que en dos semanas ha consumido 105,345 acres de terreno, de acuerdo con información del Servicio Forestal federal.

La línea del frente se ubicaba este lunes apenas 50 millas al noreste del centro de Los Ángeles. El fuego ahora amenaza a centenares de hogares en Juniper Hills, Valyermo, Big Pines y Wrightwood.

Por lo menos 4,000 personas han sido evacuadas y seis zonas residenciales tenían este lunes nuevas órdenes de evacuación; otras siete áreas recibieron advertencia de potenciales órdenes de evacuación, incluida la ciudad de Pasadena.

Más de 1,700 bomberos con 227 camiones y por lo menos seis helicópteros trataban de controlar el fuego, pero hasta este lunes solo estaba bajo control en el 15 por ciento, de acuerdo con la versión oficial.

El domingo la Cruz Roja Regional de Los Ángeles abrió un nuevo refugio para personas evacuadas en la escuela preparatoria Palmdale High School y para el lunes ya tenía poco más de 170 personas alojadas, con medidas preventivas ante potenciales contagios.

Pero la portavoz de la Cruz Roja, Marilyn Jiménez Dávila, explicó que muchas otras personas se han acercado al refugio en busca de información sobre ese centro y sobre el incendio, así como en busca de agua y de alimentos.

“En estos momentos es crucial que la información llegue a la comunidad en español”, dijo la portavoz; pidió que “Los residentes afectados por el incendio Bobcat que necesiten asistencia, pueden acudir al refugio o comunicarse con la Cruz Roja a través de la Línea Directa para Casos de Desastre al 800-675-5799”.

Los vientos y el terreno reseco al final del verano aumentan la amenaza de que el Bobcat avive en los próximos días.

El Servicio Meteorológico advirtió por su parte que el calor, la sequedad y los vientos fuertes se traducen en “potencial de crecimiento rápido y un comportamiento extremo de fuego”.

“Estamos en medio de una tendencia de enfriamiento que durará hasta mediados de la semana”, informó por su parte el Servicio Forestal, pero hay “ráfagas de viento serán de 20 a 30 millas por hora en las cimas y aminoran en elevaciones más bajas”.

Recomendaciones de la Cruz Roja

La Cruz Roja Regional de Los Ángeles recomienda escuchar información sobre el incendio actualizada en noticieros.

También “verifique su kit de emergencia y reponga los artículos que falten o de bajo suministro. Mantenga el kit cerca de usted. También añádele máscaras, desinfectante de manos y guantes para protegerse del COVID-19”.

Si tiene tiempo, tómele fotos y vídeos al interior y exterior de su hogar, y esté preparado para evacuar de un momento a otro, pero si se siente amenazado, no tiene que esperar una orden; asegúrese de salir de su hogar con suficiente tiempo de anticipación.

Mantenga a sus mascotas en una habitación para que pueda encontrarlas si necesita evacuar rápidamente; estacione su vehículo marcha atrás en el garaje o afuera, en dirección a su ruta de evacuación.

Asimismo, limite la exposición al humo y al polvo. Mantenga el aire del interior limpio cerrando las puertas y ventanas para evitar que el humo exterior ingrese. Y descargue la aplicación de Emergencia de la Cruz Roja para obtener alertas en tiempo real, refugios abiertos y asesoramiento de expertos sobre incendios forestales.

La aplicación de la Cruz Roja se descarga de este hipervínculo:

www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda/aplicaciones-moviles.html