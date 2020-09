Grotesco: hombre de Palmdale colocó semen en pertenencias de compañera de trabajo

Un hombre de residente del área de Palmdale fue hallado culpable de varios cargos de acoso sexual y espera condena tras haber colocado su semen en las pertenencias de una compañera de trabajo.

Stevens Millancastro estaba obsesionado con su compañera laboral y la acosó de tal manera que llegó al desagradable acto de poner su esperma en la miel, el agua y el teclado de una mujer identificada como Jane Doe por la autoridades.

El hombre fue hallado culpable el pasado lunes por la jueza de la Corte Superior de Orange County, Kathleen Roberts y espera por su condena el próximo 6 de octubre. Los hechos habrían ocurrido entre finales de 2016 e inicios de 2017 en el lugar donde trabajaban juntos desde 2014 en La Palma, California.

Prosecutors: Man ejaculated into co-worker's water bottles, spread semen on her keyboard at La Palma office https://t.co/IHPXeEdmxj pic.twitter.com/IvdqFy0Xn6

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 22, 2017