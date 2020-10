Los Ángeles amanece con un enorme letrero de Trump estilo Hollywood

Durante la madrugada entre lunes y martes habrían colocado un enorme letrero con el apellido del presidente Donald Trump en la montaña junto al Freeway 405 en Los Ángeles.

A Trump sign was erected on the hillside along the 405 Freeway near the Sepulveda Pass. MAGA 🇺🇸 pic.twitter.com/ojmb0eooeF

Los conductores fueron recibidos esta mañana con un enorme letrero blanco con la frase “Trump” imitando el estilo del emblemático anuncio de las montañas de Hollywood. El anuncio estaría cerca del museo Getty en el extremo de Sepulveda Pass junto a la autopista.

Alguien colocó este letrero de @realDonaldTrump durante la noche a lo largo de la autopista 405, cerca del Getty. / Someone put up this @realDonaldTrump sign overnight along the 405 freeway, near the Getty. pic.twitter.com/UTt38rwxPS

Se desconoce quién es el autor de dicho acto, si se trata de un anuncio de la campaña o si es algo espontáneo, sin embargo, muchas personas en redes sociales mostraron su rechazo.

'TRUMP' SIGN TAKEN DOWN: Workers were on a hillside along the 405 Freeway in the Sepulveda Pass by 9 a.m. to take down the letters, which were put up sometime between Monday night and Tuesday morning. https://t.co/efgS57LgnH pic.twitter.com/4CUbo51lUC

— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 6, 2020