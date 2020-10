Gavin Newsom nomina a nuevo integrante de la Corte Suprema de California

La mañana de este lunes el gobernador de California, Gavin Newsom, nominó al antiguo Fiscal y juez, Martin Jenkins, como miembro de la Corte Suprema de Justicia de California en una movida que busca diversificar la corte.

Martin Jenkins de 66 será el primer hombre homosexual en ocupar este cargo además de ser el tercer afroamericano en formar parte de la Corte Suprema del estado.

Honored to nominate Justice Martin Jenkins to the CA Supreme Court.

He is a person of the highest principles.

A product and protector of the California Dream.

And will be the first openly gay Justice and third Black man to serve on the state’s highest court. Congratulations! pic.twitter.com/uKmrkDgfTZ

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 5, 2020