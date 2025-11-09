Mujer hispana muere a balazos en Los Ángeles

Una mujer hispana falleció a balazos en el momento en que se encontraba trabajando en un almacén de bodegas en la ciudad de Covina, en el condado de Los Ángeles.

Cientos de familiares, compañeros de trabajo y amigos se reunieron la tarde de este sábado para honrar la vida de Patricia Villa, madre de dos hijos, quien perdió la vida por disparos efectuados por un presunto cliente del depósito, según compañeros de trabajo del lugar donde laboraba la mujer hispana.

“Patricia era una persona no violenta y, ¿por qué tuvo que pasarle esto?“, expresó el padre de la víctima, Frank Villa, a la cadena ABC.

Sigue leyendo: Víctima pide ayuda en negocio tras ser baleada en Los Ángeles

“Era una empleada dedicada, una compañera de trabajo increíble, una gerente con muchos conocimientos y alguien que iluminaba la vida de todos“, dijo Danielle Pancheri, compañera de Patricia Villa en la compañía STORAGExperts.

El incidente ocurrió el 2 de noviembre, cuando, de acuerdo con familiares de Villa, cámaras de vigilancia captaron al sospechoso, que estaba enmascarado, cuando llegó al almacén alrededor de las 5:00 p.m., momentos antes de la hora del cierre laboral en el almacén.

Cuando el sospechoso llegó al lugar, estacionó su vehículo y preparó el ataque, porque tuvo tiempo de cubrirse el rostro, tomar el arma y dirigirse al almacén de STORAGExperts.

Sigue leyendo: Investigación en Los Ángeles por trágica muerte de bebé de 2 meses

Familiares de Patricia relataron que, cuando no podían contactarla, se dirigieron en automóvil hasta su lugar de trabajo, donde la encontraron tendida en el suelo después de recibir cinco balazos.

Los propietarios del almacén dijeron que la policía utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar al sospechoso como Juan Nava, de 66 años, presunto cliente e inquilino que parecía estar sufriendo una crisis de salud mental. El sujeto fue arrestado.

El padre de Villa dijo que las autoridades registraron el domicilio de Nava y encontraron varios tipos de armas, entre automáticas y cortas, además de pistolas.

Sigue leyendo: Fatal tiroteo en Los Ángeles: dos hombres víctimas mortales

Pancheri creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas con el propósito de apoyar a la familia de Patricia Villa. Hasta la mañana de este domingo, se habían recaudado $12,346 dólares gracias a esta campaña.

“Sinceramente, no sé cómo alguien podría siquiera planear algo así, porque fue algo totalmente inesperado”, dijo Pancheri.

Nava permanece bajo custodia de las autoridades sin que se le haya establecido una fianza. Se espera que comparezca ante un tribunal el 9 de diciembre.

Sigue leyendo:

· Identifican a sospechoso de matar a niño en gasolinera de Los Ángeles

· Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

· Cruda realidad: niño hispano fallece en tiroteo en Los Ángeles