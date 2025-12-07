Indocumentado con múltiples deportaciones acusado de apuñalar a pasajero en tren ligero de Charlotte

Un hombre identificado como Oscar Solarzano, de 33 años, fue arrestado el viernes por presuntamente apuñalar a un pasajero dentro de un tren ligero en Charlotte, Carolina del Norte, un hecho que dejó a la víctima gravemente herida y obligó a detener la unidad entre estaciones.

Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), el ataque ocurrió poco antes de las 5:00 p. m. cerca de North Brevard Street y East 22nd Street, donde la unidad quedó estacionada tras el incidente.

El hombre herido, Kenyon Kareem-Shemar Dobie, fue trasladado a Novant Health Presbyterian en condición crítica pero estable, de acuerdo con las autoridades de emergencias del condado de Mecklenburg.

Oscar Gerardo Solorzano-Garcia, an illegal alien from Honduras, is being charged with attempted first-degree murder after he stabbed a victim with a large knife on a train in Charlotte, North Carolina. ICE lodged a detainer to ensure this criminal illegal is not released back… https://t.co/ahgaPSQHYj — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) December 6, 2025

El sospechoso tenía un largo historial y había sido deportado dos veces

Tras su arresto, la policía confirmó que Solarzano —originario de Honduras— se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y tenía una orden final de deportación desde 2018, reseñó Fox News.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el hombre fue expulsado del país en marzo de 2018 bajo la administración Trump, luego reingresó ilegalmente y fue detenido en marzo de 2021 en Texas, siendo expulsado nuevamente.

En fecha y lugar desconocidos, volvió a ingresar a Estados Unidos por tercera vez.

Solarzano también tenía arrestos previos en territorio estadounidense por robo, agresión agravada con arma letal, resistencia al arresto, y uso de identificación falsa.

Las autoridades indicaron que utilizaba múltiples alias, incluyendo Solarzano García, Oscar Herardo y Kevin García.

Así ocurrió el ataque dentro del tren

Las órdenes judiciales citadas por medios locales señalan que, antes de la agresión, Solarzano habría irrumpido en un vagón de tren con la intención de cometer un delito, portando un cuchillo de hoja fija de gran tamaño.

Visiblemente ebrio y alterado, el sospechoso habría desafiado a Dobie y a otros pasajeros mientras gritaba insultos con “palabras ininteligibles y arrastradas”. Fue en ese momento cuando, según los documentos, sacó el arma y apuñaló a la víctima.

Después del ataque, agentes del CMPD detuvieron a Solarzano a pocos metros del lugar y lo trasladaron a una división policial para ser interrogado.

Debido a su estatus migratorio, no se le concedió fianza, y una vez se complete su proceso estatal, será puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un caso que reactiva tensiones políticas sobre migración

El ataque ocurrió meses después del asesinato de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años apuñalada también dentro de un tren ligero en Charlotte. En ese caso, el sospechoso enfrenta cargos federales por violencia contra un sistema de transporte público.

El nuevo incidente desató reacciones inmediatas. Donald Trump criticó la situación en Charlotte en su red Truth Social, afirmando que la ciudad está siendo “destruida” por los demócratas.

Mientras que Sean Duffy, secretario de Transporte, cuestionó la gestión de la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, instándola a “expulsar a los criminales violentos de las calles”.

Hasta el momento, la alcaldía no ha emitido comentarios adicionales sobre este caso ni sobre las críticas.

La investigación sigue abierta

Solarzano deberá comparecer ante un tribunal el 8 de diciembre, mientras los detectives continúan reuniendo evidencia, incluidos videos de vigilancia y testimonios de pasajeros presentes durante el ataque.

Las autoridades instaron a cualquier testigo o persona con información a comunicarse con Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, mediante la aplicación P3 Tips o a través del sitio web oficial.

