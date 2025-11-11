Mujer apuñalada en violento ataque en estación del tren de Chicago; la policía busca al agresor

Una mujer de 27 años fue apuñalada la noche del sábado en una estación del tren de Chicago, informó el Departamento de Policía de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de la Universidad de Illinois, en la línea azul UIC-Halsted.

Según el informe policial, el agresor caminaba por el andén alrededor de las 11:14 p. m. cuando sacó un cuchillo de una mochila y atacó a la pasajera, que se encontraba sentada en un banco.

La víctima sufrió una herida en el pecho y fue trasladada a un hospital local, donde permanece fuera de peligro, según las autoridades.

El atacante huyó del lugar tras la agresión y continúa prófugo. La policía lo describió como un hombre que vestía un gorro rosa, chaqueta gris con capucha, sudadera naranja, pantalones vaqueros azul claro, zapatos blancos y una mochila gris.

Cualquier persona con información puede comunicarse con los detectives del Área 3 al (312) 744-8261 o enviar una pista anónima a través del sitio web CPDTIP.com.

Antecedentes y seguridad en el transporte

El incidente se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en sistemas de transporte urbano en distintas ciudades del país en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y las autoridades locales.

En agosto, una mujer fue asesinada en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, en un ataque que conmocionó a la comunidad.

Desde entonces, los departamentos de policía y las agencias de transporte han anunciado mayores medidas de seguridad y patrullaje en estaciones y trenes para proteger a los pasajeros.

La policía de Chicago mantiene abierta la investigación para identificar y detener al responsable del ataque.

Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del apuñalamiento, y las autoridades reiteraron su llamado a la colaboración ciudadana para obtener información que ayude a resolver el caso.

Sigue leyendo:

· Jueza extiende restricción de uso de tácticas agresivas por agentes de ICE en Chicago

· DHS busca matizar arresto de indocumentada en una guardería de Chicago que se hizo viral

· Juez ordena a ICE mejorar condiciones “inhumanas” en centro migratorio cerca de Chicago