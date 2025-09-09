Ucraniana muere apuñalada sin provocación mientras viajaba en tren en Carolina del Norte

La joven ucraniana Iryna Zarutska fue apuñalada mortalmente el 22 de agosto en el tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte. El crimen, captado en video, generó un amplio repudio y reabrió el debate sobre la seguridad en el transporte público.

Zarutska, de 23 años, abordó el tren ligero Lynx Blue Line la noche del 22 de agosto y se sentó frente al sospechoso, identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años. Según la declaración jurada obtenida por ABC News, tras más de cuatro minutos de viaje, el hombre sacó un cuchillo, lo desplegó y la apuñaló tres veces sin que mediara interacción previa.

La joven murió en el lugar y un testigo condujo a la policía hasta el sospechoso, quien fue arrestado tras recibir atención médica por lesiones menores.

Brown enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Tiene un historial criminal que incluye hurto, allanamiento y una condena de cinco años de prisión por robo con arma peligrosa en 2015. Su próxima audiencia judicial está pautada para el 19 de septiembre.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó el crimen como un “acto de violencia sin sentido” y dijo estar “horrorizado” por las imágenes del ataque.

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, lo describió como una “pérdida trágica” y reafirmó su compromiso de reforzar la seguridad en la ciudad.

Por su parte, el presidente Donald Trump también se pronunció tras ver el video, enviando “amor y esperanza” a la familia de la víctima.

Debate sobre seguridad en el transporte

El Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) confirmó que no había agentes de seguridad a bordo del tren en el momento del asesinato. Un portavoz explicó que los equipos de vigilancia “patrullan el sistema, pero no permanecen de manera fija en cada unidad”.

La ausencia de presencia policial en los trenes ha reavivado la discusión sobre la protección de pasajeros en el transporte público.

Según su obituario, Zarutska nació en Ucrania y emigró a Estados Unidos junto a su madre y hermanos para huir de la guerra. En su nueva vida fue reconocida como una “artista talentosa y apasionada”, recordada por su creatividad, amabilidad y el impacto positivo que dejó en quienes la conocieron.