Cómo funciona ‘ALMA’, la aplicación que alerta a tus contactos al ser detenido por ICE

A finales de noviembre, una aplicación de apoyo para la comunidad inmigrante en Estados Unidos fue diseñada y lanzada por varias organizaciones defensoras. Se trata de ‘ALMA’ (Apoyo Legal Migrante y Alerta), que permite alertar en tiempo real sobre una detención de ICE.

La app puede descargarse gratuitamente y actúa como un puente inmediato entre la persona detenida y su red de apoyo. En este sentido, un inmigrante que esté siendo detenido (si le da tiempo) puede alertar a sus contactos dentro de la app sobre lo que está ocurriendo.

Cómo funciona la aplicación Alma en Estados Unidos

La idea central es que, ante un arresto o un encuentro con agentes migratorios, el usuario pueda pulsar un botón y activar una alerta instantánea. Esa notificación permite que familiares, abogados o líderes comunitarios puedan reaccionar de inmediato, iniciar protocolos legales o contactar organizaciones de apoyo.

“Cumple varias funciones, entre ellas ayudar a las personas a educarse sobre sus derechos, crear planes familiares de emergencia por si son separadas; y también cuenta con un botón de alerta por si son detenidos por el ICE”, reiteró Jocelyn Duarte, directora de Salvadoran American Leadership and Education Fund (SALEF).

También explicó que ‘ALMA’ integra un localizador que facilita a las familias conocer a dónde ICE trasladó a su ser querido.

ALMA ofrece recursos legales, de salud y acompañamiento emocional

Además de la función de alerta, la app reúne un conjunto de herramientas para enfrentar situaciones de crisis.

SALEF detalló que dentro de ALMA se pueden encontrar recursos legales, de salud y asistencia emocional disponibles en el condado de Los Ángeles, incluyendo asesoría de dos abogados que trabajan con la organización.

“La aplicación ALMA es para ampliar la respuesta a las redadas, asegurándonos que nuestras familias tengan un plan de emergencia, que estén preparadas por si hay una detención y deportación, y no tomen decisiones en momentos de crisis”, explicó Jocelyn Duarte.

