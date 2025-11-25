Lanzan app para dar más herramientas a inmigrantes en caso de detención

Miembros de la comunidad de Los Ángeles se unieron al Salvadoran American Leadership and Education Fund (SALEF) para anunciar la puesta en marcha de la aplicación telefónica ALMA que permitirá a los inmigrantes solicitar ayuda en caso de una detención.

“La aplicación cumple varias funciones entre ellas ayudar a las personas a educarse sobre sus derechos, crear planes familiares de emergencia por si son separadas; y también cuenta con un botón de alerta por si son detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), avisar a una persona de contacto”, dijo Jocelyn Duarte, directora de SALEF.

Jocelyn Duarte presenta la aplicación ALMA by SALEF. Crédito: José Abel González/Fourth Street Bridge Strategies | Cortesía

Dijo que la aplicación ALMA cuyas siglas significan Apoyo Legal Migrante Alerta, contiene además un localizador para que las familias puedan saber a dónde se llevó ICE a su ser querido.

“Además ofrecemos recursos legales, de salud y asistencia emocional en el condado de Los Ángeles. Hay dos abogados con los que hemos trabajado en los últimos dos años que proveen servicios a bajo costo, pero también tenemos a las organizaciones El Rescate y al Immigrant Defenders Law Center para dar asesoría legal”.

La líder de SALEF explicó que desde enero, la compañía tecnológica Pathway to a Promise comenzó con el proyecto de crear una aplicación para proveer recursos para la ciudadanía y renovar permisos de trabajo.

Sin embargo, dijo que cuando comenzaron las redadas del presidente Trump, SALEF propuso reenfocar la aplicación para centrarla en dar a conocer a los inmigrantes sus derechos.

“Existen diferentes aplicaciones para ayudar a los inmigrantes de varias maneras. La aplicación ALMA es para ampliar el trabajo que ya hacemos y responder a las redadas, asegurándonos que nuestras familias tengan un plan de emergencia, que estén preparadas por si hay una detención y deportación, y no tomen decisiones en momentos de crisis”.

Sarahí Cruz, la estudiante que ayuda a crear la aplicación ALMA. Crédito: José Abel González/Fourth Street BridgeStrategies | Cortesía

Sarahi Cruz, estudiante del Colegio del Este de Los Ángeles y organizadora comunitaria de SALEF, quien ayudó a crear la aplicación, dijo que ALMA, es una herramienta extra para apoyar a las familias inmigrantes.

“Va a traer mucha paz a las familias y a sustituir el miedo y el estrés, porque hace que las familias migrantes tengan esas conversaciones difíciles con sus hijos”.

Salvador Sanabria, líder de la organización El Rescate, hizo ver que la aplicación para el teléfono móvil, es una excelente iniciativa de SALEF

“Forma parte de la serie de actividades en conjunto que hemos hecho con las escuelas públicas del distrito escolar para proporcionar información sobre sus derechos, planes de preparación familiar, consultas legales con abogados, y con representantes acreditados sobre posibles remedios migratorios, y clínicas para los que quieren aplicar a la ciudadanía”.

Expuso que a partir de la ofensiva de Trump contra los centros urbanos como Chicago, Los Ángeles, San Francisco y otros, han visto que el número de asistentes a los eventos se ha reducido.

“Mucho más se nota la falta de asistencia a los eventos que tratan sobre cómo protegerse de la inmigración y las redadas. Así que esta aplicación es una manera eficiente de que la gente a través de su teléfono pueda acceder a los recursos sin temor a salir de su casa y desplazarse por las calles de Los Ángeles”.

Enfatizó que definitivamente la aplicación ALMA es una opción por teléfono más segura para las familias inmigrantes que están siendo atacadas.

“Ahora lo que viene para el próximo año es de gran preocupación porque el presupuesto federal autoriza 10,000 nuevos agentes de migración para la detención y cumplimiento de las leyes migratorias”, dijo.

“El año 2026 va a ser muy difícil, y debemos estar preparados. Esta aplicación puede ayudarnos frente a la estrategia de Trump de ampliar las detenciones de inmigrantes”.

Puedes encontrar la aplicación ALMA by SALEF en la tienda de Apple completamente gratuita.