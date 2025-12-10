Kristi Noem está molesta con Zohran Mamdani por aconsejar a los inmigrantes sobre cómo evadir la ley

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, arremetió en contra de Zohran Mamdani, alcalde electo por Nueva York, debido a que el demócrata asesoró a los extranjeros carentes de estatus legal sobre cómo reaccionar en caso de verse inmersos en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el político nacido en Uganda invitó a los inmigrantes a conocer sus derechos y así ser menos vulnerables frente a cualquier intento de ser detenidos con fines de deportación.

“ICE no puede entrar en espacios privados como su casa, escuela o un área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez. Si ICE no la tiene; tiene derecho a decir ‘No doy mi consentimiento para que entren’. Tienes derecho a mantener la puerta cerrada”, señaló.

Acto seguido, Mamdani recomendó poner mucha atención a los documentos que puedan mostrar los agentes durante un operativo ya que pueden ser falsos.

“A veces ICE le mostrará documentos parecidos y asegurará tener derecho a arrestarlo. Eso es falso. Legalmente, ICE tiene permiso para mentirte, pero usted tiene derecho a guardar silencio.

Si lo detienen, puede preguntar ¿Puedo irme? repetidamente hasta que le respondan.

Zohran Mamdani, alcalde electo por Nueva York, afirma ser un defensor de cualquier inmigrante que llegue a la ciudad. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

Con respecto a lo controversial que resulta grabar a los agentes de ICE mientras detienen a un inmigrante, el demócrata de 34 años reitera que es legal hacerlo para guardar evidencias.

“Usted puede filmar legalmente a agentes de ICE siempre y cuando no interfiera con un arresto.

Es importante mantener la calma durante cualquier interacción con ICE o la policía. No debe resistirse al arresto, impedir su investigación o huir.

Una cosa más. Los neoyorquinos tienen derecho constitucional a protestar. Cuando sea alcalde protegeremos ese derecho”, enfatizó.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, sin entrar en detalles específicos, Kristi Noem señaló que el alcalde electo quizá podría haber “violado la Constitución” con sus puntales recomendaciones.

“Sin duda, estamos investigando todo eso con la coordinación del Departamento de Justicia. Mamdani podría estar violando la Constitución al dar consejos sobre cómo evadir la aplicación de la ley y cómo salirse con la suya al infringir la ley”, expresó.

