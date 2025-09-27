Mamdani destinaría $100 millones de dólares para defender a inmigrantes si logra ser alcalde de NY

Sobre la recta final de su campaña, Zohran Kwame Mamdani, ugandés que aspira a convertirse en alcalde de Nueva York representando al Partido Demócrata, se compromete a destinar hasta $100 millones de dólares a la defensa de inmigrantes si la ciudadanía lo respalda con su voto en las urnas.

Aunque, Eric Adams, actual alcalde de la “Urbe de Hierro”, asegura que, en el presupuesto aprobado en junio para la ciudad de cara al próximo año ya se incluyeron $54.5 millones de dólares para combatir las órdenes de deportación en los tribunales, Zohran Mamdani pretende duplicar dicha cifra.

Durante una entrevista otorgada al canal de televisión MSNBC, el político de 33 años reiteró su respaldo pleno a la defensa de los inmigrantes.

“Cuatrocientos mil de nuestros residentes están ahora mismo en riesgo urgente de deportación.

Una piedra angular de nuestra campaña es aumentar la financiación para esos mismos servicios de defensa legal en más de $100 millones de dólares para que podamos garantizar que estamos tomando todas las medidas posibles para mantener a los neoyorquinos seguros, mantener a los neoyorquinos unidos y mostrarle al mundo que son bienvenidos en esta ciudad”, indicó.

Zohran Mamdani pretende convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York. (Crédito: Heather Khalifa / AP)

Sin descifrar cómo lo haría, Mamdani estableció el compromiso de elevar a 200, la cantidad de funcionarios del Departamento Jurídico para que se enfoquen en la defensa de extranjeros carentes de estatus legal en Estados Unidos.

De acuerdo con información divulgada por el gobierno neoyorquino, en los últimos cuatro años se ha destinado cerca de $12 mil millones de dólares para hacerle frente a la enorme cantidad inmigrantes que pretenden solicitar asilo.

Durante la administración de Joe Biden, a la instalación de grandes campamentos para albergar inmigrantes donde ofrecerles alojamiento, atención médica, alimentación y hasta permisos temporales para trabajar, se sumó el alquiler de hoteles completos donde instalar a quienes no alcanzaban espacio.

Sin embargo, con el retorno de Donald Trump a Washington la mayoría de esos apoyos han desparecido y los extranjeros en espera de definir su estatus legal enfrentan la posibilidad de ser enviados de vuelta a sus naciones de origen o bien a terceros países.

