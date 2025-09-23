Kamala Harris respalda a Zohran Mamdani como candidato demócrata a alcalde de Nueva York

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, apoya las aspiraciones de Zohran Kwame Mamdani de contender en las próximas elecciones representando a los demócratas con el objetivo de convertirse en alcalde de Nueva York.

Durante una aparición en el programa de televisión “The Rachel Maddow Show”, la californiana de 60 años fue cuestionada acerca del aspirante de 33 años que pretende fungir como el primer musulmán en fungir como alcalde en la “Urbe de Hierro”.

“En lo que a mí respecta, él es el candidato demócrata y debería recibir apoyo. Respaldo al demócrata en la carrera, claro. Pero déjenme decirles esto. No es la única estrella”, indicó.

A pesar de figurar como favorito en algunas encuestas, varias de las ideas de Mamdani generan controversia incluso entre sus correligionarios de partido quienes lo rechazan o bien se han abstenido de apoyarlo.

De hecho, Jay Jacobs, presidente del Partido Demócrata de Nueva York, ha manifestado públicamente que el aspirante nacido en Uganda no cuenta con su aprobación para figurar en la boleta.

“El Sr. Mamdani y yo coincidimos en que el mayor problema de Estados Unidos es el continuo aumento de la disparidad de ingresos en nuestra nación. En cuanto a cómo abordarlo, discrepamos fundamentalmente.

Rechazo la plataforma de los llamados ‘Socialistas Demócratas de América’ y no creo que represente los principios, valores ni políticas del Partido Demócrata. Por estas razones, no apoyaré al Sr. Mamdani para la alcaldía de la ciudad de Nueva York”, expresó en una entrevista concedida al diario The Hill.

Varias encuestas ubican a Zohran Mamdani al frente de las preferencias de los votantes neoyorquinos. (Crédito: Richard Drew / AP)

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado; y Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, continúan sin respaldar a Mamdani.

John Fetterman, senador por Pensilvania, recientemente emitió una polémica declaración acerca del personaje que obtuvo 56% de respaldo entre los neoyorquinos para vencer a Andrew Cuomo en las primarias.

“Ni siquiera es demócrata, honestamente. De todo lo que he leído sobre él, no estoy de acuerdo con prácticamente nada.

Él dice que es un socialista demócrata, y así es como debería presentarse, y eso es lo que los demócratas de todo el país deberían señalar”, enfatizó al ser entrevistado por Fox News.

