Mamdani ofrece reconstruir Nueva York: “Respiramos el aire de una ciudad renacida”

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs al decir: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

“Gracias a la nueva generación de Nueva York. Lucharemos por ustedes porque somos ustedes. La ciudad de Nueva York respira en este momento, hemos contenido la respiración durante tanto tiempo”, insistió.

Mamdani agradeció a los “taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y también agradeció directamente a sus padres por “hacerlo el hombre que es hoy” y aseguró estar orgullo de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.

El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50%del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y agregó que ya se respira “el aire de una ciudad renacida”, ofreciendo reconstruir Nueva York.

“La esperanza vive”, dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que “Nueva York será la luz” en este momento de “oscuridad política”.

Citando al ex primer ministro indio Jawaharlal Nehru, Mamdani dijo: “Hay un momento que rara vez llega en la historia, cuando pasamos de lo viejo a lo nuevo, cuando una era termina y cuando el alma de una nación, largamente reprimida, encuentra su voz”.

Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera “ni islamofobia ni antisemitismo”.

“Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá “un alcalde que se preocupará por todos”.

Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: “Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos nosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía”, subrayó.

Además, refirió que Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: “Una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. Amaremos a todos, sean inmigrantes o no”.

Después, tuvo palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha calificado de “comunista” y que llegó a amenazar con cortar fondos federales si ganaba el candidato demócrata.

“Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen”, dijo Mamdani antes de levantar los vítores del público.

“Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, agregó.

Por último, el político progresista afirmó que es “joven, musulmán y un socialista demócrata”, algo por lo que no tiene que disculparse.

