Quiénes son los multimillonarios que apoyaron a Mamdani: aportaron más de $200,000 en elecciones de NYC

Durante la contienda electoral para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, dos multimillonarios decidieron apotar financieramente a Zohran Mamdani, quien este martes se convirtió en la nueva y principal autoridad de la Gran Manzana.

La primera en aportar una suma considerable fue Elizabeth Simons, hija del fallecido magnate Jim Simons, uno de los mayores nombres en la historia de las inversiones.

Asimismo, aparece el nombre de Tom Preston-Werner, cofundador de GitHub y una figura destacada en el mundo tecnológico.

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Zohran Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Con la victoria electoral, ahora graba su lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia surasiática y el primero nacido en África.

Quiénes son los dos multimillonarios que aportaron a la campaña de Zohran Mamdani

Elizabeth Simons

Según precisa la revista Forbes, su familia comparte una fortuna estimada en 32,500 millones y Liz decidió donar $250,000 dólares a New Yorkers For Lower Costs, el principal comité que apoya la candidatura de Mamdani.

Pese a su origen privilegiado, Liz ha dedicado gran parte de su vida a la educación y al activismo social. Egresada de la Universidad de California, Berkeley y de Stanford, ha trabajado como docente en escuelas bilingües y hoy participa activamente en organizaciones sin fines de lucro.

Su compromiso filantrópico incluye la Fundación Heising-Simons, que ha donado casi $1,300 millones desde 2007 a proyectos en torno al cambio climático, la educación y los derechos humanos.

Al igual que su padre, Liz es parte del Giving Pledge, una iniciativa que reúne a personas adineradas dispuestas a destinar la mayoría de su riqueza a causas sociales. Su historial político también muestra coherencia con su ideología: ha donado más de $25 millones a campañas demócratas desde 2015.

Tom Preston-Werner

Con un patrimonio cercano a los $1,000 millones, Preston-Werner decidió aportar $20,000 al mismo comité de apoyo a Mamdani.

Su trayectoria filantrópica, aunque menos famosa que la de Simons, incluye importantes contribuciones a campañas políticas y causas sociales. A través de su firma de capital riesgo, Preston-Werner Ventures, ha canalizado $28 millones a diversas iniciativas desde 2019.

Además, junto con su esposa Theresa, ha donado alrededor de $2 millones a campañas federales desde 2019, además de destinar fondos significativos a la lucha contra la COVID-19 y a programas de justicia racial.

La revista Forbes destaca que, al menos 26 multimillonarios, gastaron millones de dólares intentando impedir que Mamdani se convirtiera en el próximo alcalde de Nueva York. Esta realidad contrasta lo determinante que fue el aporte de Elizabeth Simons y Preston-Werner, ya que representaron cerca del 10% del dinero recaudado por New Yorkers For Lower Costs.

La campaña de Mamdani también recibió el apoyo de figuras destacadas como la actriz Jane Fonda o los hermanos Mokhtarzada, fundadores de RocketMoney.

