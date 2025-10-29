Roban joyas valoradas en más de $3 millones en Queens: los ladrones vestían como obreros de construcción

La Policía de Nueva York investiga un robo millonario ocurrido el 16 de octubre en el vecindario de Jamaica Hills, Queens, donde un grupo de falsos obreros se llevó una caja fuerte con joyas valoradas en más de 3,2 millones de dólares.

Según el informe policial, los sospechosos ingresaron a la residencia por la puerta trasera, poco después de las 2 de la tarde, y sustrajeron una caja fuerte con piezas de alto valor antes de escapar en un Hyundai Elantra azul.

No se reportaron heridos ni se ha confirmado si había personas dentro de la vivienda durante el robo.

Chalecos neón y cascos: el disfraz perfecto

Las autoridades indicaron que los tres sospechosos llevaban vestimenta de construcción, incluyendo chalecos reflectantes, cascos blancos y gafas de protección, lo que pudo haberlos ayudado a pasar inadvertidos en plena luz del día.

Dos de ellos fueron descritos como hombres vestidos con sudaderas y pantalones negros, zapatillas oscuras y mochilas. El tercer sospechoso vestía una sudadera blanca con capucha, pantalones negros y guantes, y fue quien condujo el vehículo de escape.

El caso ha llamado la atención por su similitud con un robo ocurrido días después en París, donde un grupo de ladrones —también disfrazados de obreros— irrumpió en el Museo del Louvre y sustrajo joyas valoradas en 102 millones de dólares, incluidas piezas que habían pertenecido al emperador Napoleón Bonaparte y a su esposa.

En ese atraco, perpetrado el 19 de octubre, los delincuentes usaron una plataforma elevadora para acceder al segundo piso y cortaron una ventana con amoladoras antes de romper las vitrinas de la Galería Apollo. El robo duró solo siete minutos.

Aunque no existe evidencia de una conexión entre ambos casos, los investigadores en Nueva York no descartan una posible tendencia internacional de robos planificados con disfraces de trabajadores para evadir sospechas.

La investigación sigue abierta

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha difundido las descripciones de los sospechosos y solicita información a la ciudadanía.

“Instamos a cualquier persona que haya visto el Hyundai azul o a individuos con vestimenta de construcción actuando de manera sospechosa en Jamaica Hills ese día, a comunicarse de inmediato con la línea de Crime Stoppers”, señaló un portavoz a ABC News.

Hasta ahora, no hay arrestos ni recuperación de las joyas, mientras los detectives analizan imágenes de cámaras de seguridad cercanas.

