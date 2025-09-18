Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

Las autoridades del norte del estado de Nueva York buscan a Anthony Bechand, de 53 años, sospechoso del homicidio de su novia, Amanda Rodríguez, de 41 años, encontrada muerta el domingo en su vivienda de Cohoes.

Tras el hallazgo, la Policía Estatal de Nueva York se unió a la investigación a pedido del Departamento de Policía de Cohoes.

Sospechoso en fuga

El jefe policial de Cohoes, Todd Waldin, confirmó a ABC News que Bechand huyó en dirección desconocida y se le considera armado y peligroso.

Inicialmente se creía que viajaba en un Chevrolet Suburban blanco 2024, localizado ese mismo día en el condado de Franklin. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Las autoridades lo describen como un hombre de 1,80 metros de estatura, aproximadamente 81 kilos de peso, con cabello castaño y ojos color avellana.

La policía aseguró que la colaboración ciudadana es clave para dar con el fugitivo. Pidió a cualquier persona que tenga información comunicarse al 518-897-2000 con la Policía Estatal de Nueva York.

