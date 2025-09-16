Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

La adolescente hispana Jhoanny Gómez Álvarez, de 16 años, murió la madrugada del sábado en Queens, Nueva York, cuando un hombre en estado de ebriedad subió su camioneta a la acera tras acosarla y pelear con su familia. Su madre resultó herida.

El sábado 13 de septiembre, cerca de las 4:10 a.m., la adolescente caminaba con su madre, padrastro y novio en Roosevelt Avenue y Benham Street, en Elmhurst, cuando el sospechoso Edwin Cruz Gómez, de 38 años, comenzó a lanzarles comentarios sexuales y ofertas de dinero a cambio de favores.

La situación escaló en una pelea física, separada por transeúntes. Sin embargo, minutos después Cruz Gómez, visiblemente ebrio, se subió a su Chevy Suburban 2009, condujo en sentido contrario y subió a la banqueta, embistiendo al grupo.

La joven quedó atrapada contra un poste y murió en el lugar. Su madre, de 32 años, sufrió heridas en las piernas y fue trasladada al hospital en condición estable. El padrastro también resultó lesionado.

UPDATE: Man charged with m*rder after fatally mowing down 16-year-old girl on Queens sidewalk



Police say Edwin Cruz Gomez, 38, was drunk when he struck 16-year-old Jhoanny Gomez-Alvarez and her 32-year-old mother with his SUV



The incident happened around 4:15 a.m. outside a bar… pic.twitter.com/QrjVnOPCzP — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 14, 2025

Arresto y antecedentes del sospechoso

Tras el atropello, el conductor intentó huir, pero chocó contra un vehículo estacionado y fue arrestado. Su nivel de alcohol en sangre era de 0.137, casi el doble del límite legal, cuatro horas después del incidente.

Cruz Gómez tenía antecedentes por conducir ebrio y con licencia suspendida. Había sido arrestado en enero en Long Island por manejar bajo los efectos del alcohol, también detenido seis meses después por exceso de velocidad y conducir sin licencia en Nassau y tenía una cita pendiente en corte por esos casos.

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, anunció cargos de homicidio en segundo grado, tres intentos de asesinato, dos cargos de asalto, homicidio vehicular, conducción bajo los efectos del alcohol y sin licencia.

El juez Lana Schlesinger ordenó su detención sin fianza. De ser hallado culpable, Cruz Gómez podría enfrentar 25 años a cadena perpetua. Su próxima audiencia está fijada para el 19 de septiembre.

Tragedia en Nueva York: Venezolana de 16 años muere atropellada por conductor ebrio.



La víctima, identificada como #JhoannyGómezÁlvarez, fue atropellada por un hombre de 38 años que previamente le había hecho comentarios lascivos y había protagonizado un altercado con su novio. pic.twitter.com/X1dFXqx9Qw — 🅺🅻🅴🅸 𝕏 (@KleiverArcaya) September 15, 2025

La víctima y el impacto comunitario

Jhoanny, quien se había mudado con su familia a Manhattan apenas tres meses atrás, fue descrita como una joven “llena de vida y con un futuro por delante”. La joven era de nacionalidad venezolana.

Vecinos y conocidos lamentaron la tragedia. “Es difícil verla en un video de vigilancia con vida, sabiendo que seis horas después murió”, dijo el encargado de su edificio.

Astrid Medjo, vecina, resumió el sentimiento general: “Esto te hace pensar que le puede pasar a cualquiera. Realmente a cualquiera.”

