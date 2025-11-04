Elecciones a la alcaldía de Nueva York tienen la más alta participación en años

Aproximadamente 1.85 millones de neoyorquinos ya habían votado el martes en las elecciones para la alcaldía de la ciudad a las 6 p.m. ET, superando el total final de cualquier elección desde 1993.

La participación electoral apunta a superar los 2 millones por primera vez desde 1969, cuando John V. Lindsay fue reelegido, según The New York Times.

El aumento de la participación se explica, en parte, por la alta competencia de esta contienda, en la que el progresista Zohran Mamdani, del partido demócrata, se mide en las urnas al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46.1% y aventaja en 14.1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31.8%, mientras Sliwa tiene el 16.3%.

Otra encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43.9% frente a un 39.4%, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15.5%, según la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal. No obstante, su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido demócrata y los moderados.

El presidente Donald Trump ha calificado a Mamdani de “comunista” e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, de 34 años, se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero que es musulmán.

El candidato ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.

El político, nacido en Uganda, votó a primera mañana de este martes en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad está “a punto de hacer historia” para “dejar atrás la política del pasado”.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· Sabes qué significa la proposición 50 para California

· Trump amenaza con acciones legales por supuesto fraude en elecciones especiales de California

· ¿Dónde y para qué hay elecciones este 4 de noviembre en Estados Unidos?