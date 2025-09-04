Trump acusado de intervenir en elección de alcalde en Nueva York contra Zohran Mamdani

Al presidente Donald Trump ha expresado su rechazo al candidato demócrata Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, al calificarlo de “comunista”.

Sin embargo, su visión negativa sobre Mamdani lo lleva a un siguiente paso: intervenir en el proceso electoral para despejar el camino a Andrew Cuomo, quien es el aspirante más competitivo ante Mamdani.

El plan, según un reporte del New York Times, es que la Administración Trump analiza ofrecerle un puesto al actual alcalde Eric Adams, quien está lejos de los primeros lugares en las encuestas.

Sin embargo, el plan del gobierno de Trump –según fuentes del Times— también incluyen un posible puesto en la administración para el candidato republicano, Curtis Sliwa, quien tampoco tiene un buen perfil en la contienda.

Según el promedio de encuestas, Mamdani registra alrededor del 40% de la intención de voto, mientras Cuomo queda con casi 25%.

El candidato republicano Sliwa está en tercera posición con casi 15%, mientras Adams apenas logra poco más del 9%. Jim Walden, el otro aspirante, obtiene el 1.6% de las preferencias.

“Se han estado desarrollando conversaciones coincidentes entre algunos de los principales ejecutivos inmobiliarios de la ciudad y entre los aliados del Sr. Cuomo, de 67 años, un demócrata moderado que conoce a Trump desde hace más de 40 años”, dice el reporte.

El miedo contra Mamdani es que “agrave el clima empresarial” en la Gran Manzana y el demócrata incluso enfrenta críticas en su propio partido.

“Hoy nos enteramos de lo que los neoyorquinos sospechaban desde hace tiempo: Andrew Cuomo es la elección de Donald Trump para ser el próximo alcalde de esta ciudad”, dijo Mandani. “Esta [noticia] es una afrenta a nuestra democracia, una afrenta a lo que nos enorgullece a tantos estadounidenses: que elegimos a nuestros propios líderes”.

Agregó que son los votantes de Nueva York quienes decidirán el futuro de la ciudad, “no a la Casa Blanca en Washington, D.C.”

El reporte del Times ha desatado polémica en Nueva York y críticas del propio aspirante republicano.

“La Casa Blanca no me ha contactado y no me interesa trabajar allí. Mi enfoque está aquí, en Nueva York”, dijo Sliwa. “Soy el único candidato de un partido mayoritario que puede derrotar a Mamdani, y estoy comprometido a llevar esta lucha hasta el día de las elecciones. Los neoyorquinos merecen un alcalde que realmente se preocupe”.

Sigue leyendo:

• Exsecretario del Tesoro de Barack Obama arremete en contra de Zohran Mamdani, aspirante a la alcaldía de Nueva York

• Trump define al demócrata Zohran Mamdani como “un lunático comunista” al cual está dispuesto a arrestar

• Quién es Zohran Mamdani, el joven socialista y musulmán que será el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York