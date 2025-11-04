Zohran Mamdani gana la contienda por la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, culminando un ascenso vertiginoso para el legislador estatal de 34 años, según la proyección de la agencia Associated Press.

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Mamdani ahora debe lidiar con las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con ambiciosas promesas de campaña, que los escépticos consideran poco realistas.

Con la victoria, el demócrata grabará su lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia surasiática y el primero nacido en África.

También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

Mamdani, quien se define como socialista democrático y es asambleísta estatal, reemplazará al actual alcalde Eric Adams, quien se retiró de la contienda por la reelección en septiembre, aunque su nombre permaneció en la boleta.

Su campaña se centró en el costo de vida y tuvo un fuerte enfoque digital, lo que le permitió conectar con los votantes de la ciudad. A pesar de su popularidad, recibió ataques del presidente Donald Trump, quien instó a los neoyorquinos a apoyar a Andrew Cuomo, exgobernador del estado.

En desarrollo…