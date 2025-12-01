Residentes de California sin REAL ID deberán pagar tarifa extra para viajes aéreos

Los residentes de California que todavía no tengan su REAL ID deberán pagar una tarifa de $45 dólares a partir del 1 de febrero de 2026 para poder viajar por avión, anunció este lunes la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Desde mayo, la REAL ID es obligatoria, pero hasta ahora se ha permitido a los pasajeros sin ella pasar por el control de seguridad con una revisión adicional y una advertencia.

Traveling and don’t have a REAL ID or another acceptable form of ID? You’ll want to get yours soon. Starting on Feb. 1, 2026, travelers may pay a $45 fee to verify their identity through TSA Confirm. ID.



Learn more: https://t.co/8RMsLuqyB7 pic.twitter.com/9ExDjh5GFS — TSA (@TSA) December 1, 2025

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 94% de los pasajeros ya cumple con el requisito de la REAL ID, por lo que la nueva tarifa pretende incentivar a los viajeros a obtener la identificación actualizada.

Sigue leyendo: DHS elimina orden de quitarse los zapatos en controles de seguridad de los aeropuertos

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) es la instancia autorizada para expedir una REAL ID.

Para obtener el documento, se deben reunir los documentos requeridos (como un pasaporte o certificado de nacimiento válido, una factura de servicios públicos y un estado de cuenta bancario), completar la solicitud en línea, cargar los documentos y acudir a una oficina del DMV.

En el DMV, se deberán presentar los documentos originales que se presentaron en línea y el código de confirmación de la solicitud en línea. Para obtener más información, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo: La Real ID será obligatoria para volar en EE.UU. dentro de una semana

La REAL ID es una licencia o tarjeta de identificación que emite el estado y que cumple con las normas federales y los requisitos reforzados impuestos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Su implementación estaba programada para 2008, pero se retrasó repetidamente.

A partir del 1 de febrero de 2026, los viajeros de 18 años o mayores que vuelen dentro del país sin una REAL ID y que no tengan otra forma de identificación aceptada, como un pasaporte, deberán pagar la tarifa no reembolsable para verificar su identidad en el sistema alternativo “Confirm.ID” de la TSA.

La TSA aclaró que el pago de la tarifa no garantiza la verificación, y que los viajeros cuya identidad no pueda verificarse podrían ser rechazados. De aprobarse, la verificación cubrirá un periodo de viaje de 10 días.

Sigue leyendo: Los objetos más insólitos incautados por la TSA en aeropuertos de EE.UU. en 2024

La tarifa de verificación se puede pagar en línea antes de llegar al aeropuerto, o en la terminal aérea antes de pasar por el control de seguridad. Sin embargo, las autoridades informaron que el proceso puede demorar hasta 30 minutos.

Inicialmente, la TSA propuso un cargo de $18 dólares para pasajeros sin una REAL ID, pero los funcionarios dijeron este lunes que se aumentó después de darse cuenta de que el programa de identificación alternativo costaría más de lo previsto.

Otras formas de identificación aceptables son: identificaciones militares, tarjetas de residencia permanente e identificaciones con foto de naciones tribales reconocidas por el gobierno federal.

Sigue leyendo: Te cobrarían por no contar con tu identificación Real ID en tus viajes

La TSA también acepta identificaciones digitales a través de plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· California renueva imagen de licencias de conducir y tarjetas de identificación

· ¿Es válido mostrar tu Real ID en una redada de ICE? Abogado de inmigración lo aclara

· Pese a tener su Real ID, inmigrante casi pierde un vuelo durante el control de la TSA: qué pasó