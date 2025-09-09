Pese a tener su Real ID, inmigrante casi pierde un vuelo durante el control de la TSA: qué pasó

Una inmigrante venezolana que vive en Houston relató el momento de tensión que vivió en un aeropuerto de Estados Unidos cuando estuvo a punto de perder un vuelo, pese a contar con una licencia Real ID vigente. El hecho ocurrió cuando se dirigía a Orlando, Florida, para disfrutar de unas vacaciones familiares en Disney World.

La mujer compartió en TikTok que el incidente ocurrió el 15 de agosto, antes de abordar un vuelo de Houston a Orlando. “Me fui tranquila con mi licencia real ID, que tiene la estrella dorada”, explicó en su video.

Pero al llegar al control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), un agente puso en duda la validez de su documento. “Casi no me dejan viajar”, aseguró la venezolana.

Según contó, el oficial revisó su licencia, la escaneó y le dijo: “Tú sabes que no puedes viajar con esto, esto no es una Real ID”.

Sin embargo, ella insistió: “Claro que es una real ID”, y aclaró que su licencia estaba vigente hasta el 10 de septiembre. Aún faltaba casi un mes para su vencimiento y el documento tenía la estrella dorada que acredita el estatus de Real ID.

El funcionario continuó y le preguntó si tenía otro documento de respaldo. Ella explicó que contaba con su permiso de trabajo, aunque no lo llevaba en ese momento. Finalmente, la dejaron pasar, pero con una advertencia que la dejó inquieta: “Bueno, para la próxima tienes que saber que con esto no puedes viajar”.

El viaje de regreso a Houston fue un escenario distinto

La situación la llenó de dudas, especialmente al pensar en su vuelo de regreso. “¿Y si no me dejan volar de Orlando a Houston?”, comentó en redes. La experiencia, según relató, le arruinó la tranquilidad del viaje.

No obstante, al llegar al aeropuerto de Orlando, la historia fue distinta: el documento pasó sin inconvenientes. “La muchacha me escaneó la licencia y todo perfecto, no pasó nada”, señaló.

Después de lo sucedido, la inmigrante decidió tomar precauciones adicionales en futuros viajes. En su siguiente vuelo, de Houston a Las Vegas, llevó tanto su licencia Real ID como su permiso de trabajo, al igual que su pareja.

Esta vez, todo transcurrió sin contratiempos. “Cuando estaba en el aeropuerto de Houston, pasamos por TSA y todo fue perfecto”, aseguró. Lo mismo ocurrió al regresar de Las Vegas a Texas. “No me dijeron absolutamente nada”, añadió.

La venezolana recomendó a quienes se encuentren en una situación similar llevar consigo siempre más de un documento válido para evitar problemas en los controles. Aunque la Real ID es aceptada en vuelos domésticos, su experiencia demostró que puede haber confusiones por parte de algunos funcionarios.

