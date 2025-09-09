Pareja de inmigrantes se ganó $200 en 5 horas con un trabajo de limpieza: “No era difícil”

Una pareja de inmigrantes colombianos compartió en redes sociales cómo lograron ganar $200 en apenas cinco horas de trabajo en Estados Unidos. La experiencia llamó la atención no solo por el pago, sino también porque, según contaron, la labor fue menos exigente de lo que parecía a simple vista.

A través de su cuenta de TikTok (@stonewarcry2), el joven explicó que, desde hace un año, él y su esposa trabajan para una empresa de limpieza. En esta ocasión, fueron enviados a un depósito de Public Storage, recién construido y que debía quedar en condiciones para abrir al público.

“Nuestra tarea es limpiar, sacudir el polvo y trapear pisos”, relató en su video.

El depósito era amplio, con decenas de contenedores metálicos vacíos. Aunque el lugar parecía demandante por su tamaño, el colombiano aseguró: “Aparentemente, no se ve tan complicado, no se ve muy difícil, tiene algo de polvo, pero nada del otro mundo”.

Las tareas que incluyó el trabajo de limpieza

El migrante detalló que primero utilizaron máquinas para limpiar los pisos y luego mopas para repasarlos. “Mi esposa se está encargando de trapear los pisos después de que yo los barriera”, explicó.

Sin embargo, se encontraron con un reto práctico: las mopas eran demasiado grandes para algunas hendiduras de los depósitos. “No cabían en esas hendiduras, en esas ranuras, y tuvimos que coger la mopa, amarrar un trapito y limpiar”, señaló. Pese a la dificultad, quedó satisfecho con el resultado: “El trabajo quedó excelente”.

Además, no solo se enfocaron en los pisos. “También teníamos que limpiar las puertas por fuera y por dentro, como esos perfiles que ustedes ven ahí. La verdad, no es que estén muy sucios, más que todo es el polvo y son bastantes los que tenemos que limpiar, como lo pueden ver”, comentó.

Al finalizar la jornada, consideraron que el balance fue positivo. “Fueron cinco horas de trabajo y, entre los dos, logramos ganar $200”, afirmó el colombiano.

Sobre el esfuerzo que requirió la limpieza, insistió: “Como vieron, el trabajo no era muy difícil”, subrayando que la mayor parte consistió en “sacudir y trapear”.

Aunque cerraron esa labor con éxito, adelantó que la jornada no había terminado del todo. “Ahora vamos a descansar unas dos o tres horitas, vamos a bañarnos, a comer algo y arrancamos para el trabajo de la noche, que allí también los dos facturamos”, concluyó el inmigrante.